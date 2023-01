De Vries lovend over 'grote broer' Verstappen

Nederland is volgend jaar sterk vertegenwoordigd op de Formule 1-grid. Naast Max Verstappen komt immers ook Nyck de Vries in actie. De Friese coureur tekende een contract bij AlphaTauri en mag vanaf aankomend seizoen gaan jagen op succes. De Vries is dan ook lovend over zijn landgenoot.

De Vries debuteerde vorig seizoen op een vrij onverwachte manier in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander mocht in Monza last minute invallen bij Williams en beleefde vervolgens een droomweekend. Hij mocht de Grand Prix starten naast Verstappen en kwam vervolgens in de punten over de streep. De Vries tekende al snel voor 2023 bij AlphaTauri.

De Vries is trots op het feit dat hij naast zijn landgenoot Verstappen in de Formule 1 mag gaan rijden. De Nederlandse coureur ziet Verstappen als een vriend en kent hem dan ook zeer lang. Op de site van zijn werkgever AlphaTauri spreekt hij zich uit over de onderlinge band: "We komen natuurlijk uit hetzelfde land, spreken dezelfde taal en kunnen het goed met elkaar vinden. Alhoewel ik ouder ben, is Max mijn grote broer in de Formule 1. Hij heeft natuurlijk al veel bereikt en hij heeft al veel ervaring."