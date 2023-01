Häkkinen verwacht veel van Russell: "Dan kan hij Lewis weer achter zich houden"

George Russell kende afgelopen jaar een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Brit reed voor het eerst een volledig seizoen in dienst van het team van Mercedes en hij was direct sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Mika Häkkinen denkt dat Russell aankomend seizoen weer sneller kan zijn dan Hamilton.

Het team van Mercedes kende in 2022 geen seizoen om over naar huis te schrijven. De Duitse succesploeg bleef ver achter op de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing en had veel last van porpoising. In de tweede helft van het seizoen werd de weg omhoog ingezet en uiteindelijk wist Russell zelfs de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen heeft dan ook hoge verwachtingen van Russell voor het aankomende seizoen in de Formule 1. De Fin denkt dat Hamilton het wederom zeer zwaar kan gaan krijgen. In gesprek met Top Gear Magazine spreekt Häkkinen zich uit: "Als hij de bij Mercedes en in de Formule 1 opgedane ervaring gebruikt, kan hij Lewis achter zich gaan houden. Dat is echt indrukwekkend want Lewis is ongelofelijk goed. Hij is een ongelofelijke coureur en persoonlijkheid. Als George ervoor kan gaan, dan denkt Engeland; 'Wow, wat hebben wij een goede coureur.'"