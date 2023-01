Ferrari vindt in Genesys nieuwe teampartner

Het team van Ferrari barst momenteel van de ambities. De Italiaanse renstal wil sportieve revanche nemen na een tegenvallend 2022. In de jacht op successen heeft Ferrari in ieder geval een nieuwe medestander gevonden in de vorm van een nieuwe teampartner. Gisteren kondigde het team een nieuwe sponsor aan.

Nadat Ferrari enkele weken geleden afscheid nam van een aantal sponsors, heeft men nu een nieuwe teampartner gevonden. Ferrari kondigde de komst van Genesys als nieuwe teampartner aan. De renstal tekende een meerderjarig contract met het bedrijf dat zich richt op customer experience. De logo's van het bedrijf zijn te zien op de wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De deal zorgt er ook voor dat de logo's te zien zijn op de Ferrari-hypercars in het WEC.

