Verstappen hekelt onderstuur: "Een auto kan dan simpelweg niet snel zijn"

Max Verstappen kende afgelopen jaar een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde op zeer simpele wijze zijn wereldtitel ondanks een stroeve seizoensstart. Verstappen zelf denkt dat de onderstuur-problemen werden veroorzaakt door een te zware auto.

Verstappen won in 2022 een recordaantal van 22 Grands Prix, maar toch ging niet alles van een leien dakje in de openingsfase van het seizoen. Verstappen viel door betrouwbaarheidsproblemen in twee van de eerste drie Grands Prix uit. De Nederlander worstelde tevens overduidelijk met zijn auto maar wist uiteindelijk wel weer naar voren te rijden in de achteraf gezien succesvolle jacht op de wereldtitel.

Onderstuur

Verstappen zelf weet na afloop van het seizoen wel wat er mis was met de wagen in de eerste races van het jaar. Tegenover Autosport laat de Red Bull-coureur weten dat het overgewicht van de auto voor onderstuur zorgde: "Toen we daar eenmaal vanaf waren, werd onze auto weer wat wendbaarder. Hij werd niet ineens twitchty, wel wendbaarder. Je kon de voorkant echt gebruiken en dat is dan uiteindelijk ook de manier waarop je met een echt snelle auto rijdt."

Onmogelijk

Verstappen is daarnaast ook geen grote liefhebber van het fenomeen onderstuur. De Nederlands tweevoudig wereldkampioen heeft er zelfs een duidelijk broertje dood aan: "Een auto kan simpelweg niet snel zijn als hij onderstuur heeft. Dat is namelijk echt onmogelijk. Vooral met de compounds van afgelopen jaar was het hebben van onderstuur echt limiterend. Je kan zo'n auto gewoon weg niet hebben."