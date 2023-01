Verstappen over trainingsregime: "Sommigen hebben daar meer geluk mee"

Formule 1-coureurs moeten er alles aan doen om fit te blijven. De heren coureurs leven dan ook volgens een streng trainingsregime en ook tijdens de winterstop trainen ze dan ook door. Max Verstappen laat weten dat trainen tijdens de winterstop lastig is en dat hij op zijn voeding moet letten.

De coureurs vierden in de afgelopen weken vakantie en genoten van hun vrije tijd. Ondanks de vakantiedagen trainden de coureurs wel door en deelden ze dat op de sociale media. Voor veel coureurs is het belangrijk om op gewicht te blijven en dat betekent dat ze op hun voeding moeten letten.

Naast het letten op de voeding moeten de coureurs ook letten op het feit dat ze genoeg spieren hebben. Dat is hard nodig om goed om te kunnen gaan met de stevige G-krachten. Voor alle coureurs is het trainingsregime anders. Voor Max Verstappen is de voeding belangrijker dan het kweken van spieren. In gesprek met Viaplay legt hij dat uit: "Sommige coureurs hebben daar wat meer geluk mee, die kunnen eten wat ze willen. Ze moeten daarvoor alleen trainen zodat ze geen spiermassa verliezen. Zodra je weet wat je nodig hebt, dan kan je je training daarop aanpassen."