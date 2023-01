Alpine deelt eerste videobeelden van Gasly in teamkledij

Pierre Gasly is één van de coureurs die aankomend seizoen voor een nieuw team zal gaan rijden in de Formule 1. De Fransman verlaat het team van AlphaTauri en rijdt aankomend seizoen voor het team van Alpine. Gasly mag zich sinds begin dit jaar officieel Alpine-coureur noemen en toont zich zo aan het publiek.

Gasly reed in Abu Dhabi al de post season test voor Alpine, toch stond hij op dat moment officieel gezien nog onder contract bij AlphaTauri. De Franse coureur is nu officieel in dienst van Alpine en het team deelt dan ook de eerste content van Gasly. De coureur draagt in een korte video voor het eerst teamkleding van Alpine en is dus begonnen aan zijn dagen bij het team.