Wolff verwacht dat Hamilton snel een nieuw Mercedes-contract tekent

Lewis Hamilton begint dit seizoen aan zijn tiende kalenderjaar bij het team van Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen beschikt na dit jaar over een aflopend contract maar men rekent erop dat hij nog langer bij het team zal blijven. Teambaas Toto Wolff gaat ervanuit dat het nieuwe contract snel zal worden getekend.

De band tussen Hamilton en Mercedes is zeer sterk. Toen de Brit in 2013 overstapte naar de Duitse renstal waren de reacties nogal sceptisch. Hamilton snoerde zijn criticasters al snel de mond en kende zeer sterke jaren in Mercedes-dienst. De Britse coureur werd in zijn Mercedes-jaren zes keer wereldkampioen en verbrak de records van de meeste zeges en pole positions ooit.

Takenlijst

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaat ervanuit dat Hamilton snel zal gaan bijtekenen bij het team. De Oostenrijkse teambaas geeft in de Beyond the Grid-podcast aan dat hij de contractverlenging snel verwacht: "De takenlijst van wat er moet gebeuren is nogal lang! Het contract van Lewis is zeker één van de onderwerpen waarover we gaan praten in de winter. Er is echter geen duidelijke deadline voor."

Onderdeel van het team

Aangezien er nog geen inkt op papier is gezet door zowel Mercedes als Hamilton, is het nog steeds mogelijk dat er geen contractverlenging komt. Wolff denkt echter dat het opstellen van het nieuwe contract een formaliteit zal gaan zijn: "Zeker weten. Lewis is onderdeel van ons team en ons team is onderdeel van Lewis. Er is helemaal geen reden om niet met elkaar verder te gaan."