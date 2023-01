Verstappen ontvangt complimenten: "Hij kan dat beter dan anderen"

Max Verstappen kende afgelopen jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlander prolongeerde de wereldtitel op een zeer overtuigende manier. Verstappen kreeg veel complimenten voor zijn seizoen en rijstijl. De Red Bull Racing-coureur heeft volgens simcoureur Atze Kerkhof ziet een opvallende rijstijl bij Verstappen.

Verstappen reed afgelopen jaar een opvallend sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse coureur verbrak meerdere records en won in 2022 in totaal vijftien Grands Prix, tevens brak hij het record voor de meeste WK-punten in één seizoen. Verstappen kwam vooral in de tweede seizoenshelft sterk voor de dag en nam toen afstand van de concurrentie.

Voorkeuren

Verstappen ontvangt complimenten vanuit alle hoeken van de racerij. Ook Verstappens sim-collega Atze Kerkhof is complimenteus. De team Redline-simcoureur spreekt zich uit bij Verstappen.com: "Afgelopen seizoen zag je in het tweede deel van het seizoen dat de wagen wat meer ging werken volgens de voorkeuren van Max. Hij haalde er extra performance uit. Daardoor kwam het verschil tussen Max en Checo duidelijker naar boven."

Rijstijl

Kerkhof ziet dat Verstappen vooral op één punt het verschil maakt. De simcoureur wijst naar de rijstijl van de Red Bull Racing-coureur: "Je kan met een rijstijl uit het boekje, hard remmen, rustig op het gas en dat op het juiste moment insturen, binnen vijf tienden komen. De laatste vijf tienden zijn echter van een ander niveau. Je moet hier de auto in balans houden en afstappen van het remmen volgens het boekje. De basis is er nog wel, maar het gaat daarna wel om het millimeterwerk om de beste balans te vinden. Hij kan dat beter dan anderen, net als Leclerc."