Mercedes deelt aandoenlijke foto van Wolff-telg

Het team van Mercedes heeft, net als alle andere grote renstallen, een redelijk succesvol juniorenteam. Eén van de grootste talenten uit het huidige juniorenteam is Kimi Antonelli, in de toekomst verwacht men veel van hem in de Formule 1. Mercedes grapt nu echter over een ander aanstaand talent.

Op sociale media deelt men nu namelijk een aandoenlijke foto van Antonelli, Mercedes-teambaas Toto Wolff en diens zoon Jack Wolff. Op de door Susie Wolff gemaakt foto is het drietal te zien op een kartbaan en draagt Wolff junior een kart-outfit. Mercedes grapt over een mogelijke toekomstige line-up van Mercedes.