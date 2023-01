Russell vertrouwt op Mercedes: "Dan kunnen we strijden met Red Bull"

Het team van Mercedes kende in 2022 een zeer tegenvallend seizoen. Aankomend seizoen wil men sportieve wraak nemen en dus weer meevechten om de zeges en de titels. George Russell heeft dan ook het idee dat alles goed gaat komen, de Brit ziet geen signalen dat dit niet gaat lukken.

Russell reed vorig seizoen zijn eerste volledige seizoen in dienst van het team van Mercedes. De Britse coureur was direct succesvol en was zelfs regelmatig sneller dan zijn ervaren teamgenoot Lewis Hamilton. Russell won in Brazilië de enige Grand Prix van Mercedes in 2022 en bezorgde het team daarmee het enige lichtpuntje van het seizoen.

Positief

Voor het aankomende seizoen wil Mercedes weer mee gaan strijden om de zeges. De Duitse renstal zette eind 2022 de weg omhoog al in en ze willen dat een vervolg geven in het komende seizoen. In gesprek met Motorsport.com is Russell in ieder geval positief: "Ik denk dat als je gaat kijken naar de ontwikkeling van 2022 en op welke niveau we het gat hebben gedicht, dan is er niets dat ons zegt dat we dit niet kunnen."

Red Bull

Russell en Mercedes willen graag weer de degens gaan kruisen met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari. Russell gelooft in deze uitdaging en dat steekt hij zeker niet onder stoelen of banken: "We zijn in de afgelopen twee maanden nogal duidelijk geweest over de doelen die we moeten gaan halen op het gebied van ontwikkeling. Ik heb er vertrouwen in dat als we dat doen, dat we dan kunnen gaan strijden met Red Bull."