Verstappen kritisch op circuit Jeddah: "Dan zit een zwaar ongeval in een klein hoekje"

Max Verstappen is zich bewust van de gevaren van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is van mening dat sommige coureurs misschien wel iets te onveilig zijn. Eén van de banen die veel kritiek ontvangt, is het Jeddah Corniche Circuit. Verstappen heeft al een oplossing in zijn hoofd.

Het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië heeft nu twee Grands Prix georganiseerd. De baan maakte in de twee edities van de race de nodige slachtoffers. In allebei de raceweekenden werd er veel schade gereden en werd er veel met de rode vlag gezwaaid. Vorig seizoen crashte Mick Schumacher zeer hard in de kwalificatie en bracht hij een ter controle een bezoekje aan het ziekenhuis. Eén jaar eerder waren er tevens meerdere harde crashes.

Kerbs

Verstappen ziet dat de baan met de huidige wagens gevaarlijk is. De Nederlander weet precies waar dat aanligt en spreekt zich uit bij het Viaplay-programma F1-Talk with Max Verstappen: "De huidige auto's liggen heel erg laag boven de grond. In de exit van bocht 10 komen de kerbstones op je af. De vorm en de hoek waaronder die kerbs zijn, zijn verkeerd. We glijden er daar allemaal overheen. Als de vloer daar de grond raakt, dan zit een zwaar ongeluk in een klein hoekje."

Oplossingen

Verstappen geeft aan dat de GPDA al heeft gesproken over de problemen aan het circuit van Jeddah. Verstappen heeft zelf al nagedacht over een mogelijke oplossing: "Ten eerste is de radius van de bocht niet goed, dit terwijl de snelheden daar heel erg hoog liggen. De vorm van die kerbstones moet anders worden óf de ruimte achter de kerbs moet morgen opgevuld. Dan kan je eroverheen rijden zonder dat de auto op de grond slaat."