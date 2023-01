De Vries wil op fysiek vlak groeien: "Moet in verhouding fitter zijn dan Verstappen"

Nyck de Vries rijdt aankomend seizoen zijn eerste volledige jaar in de Formule 1. De Nederlander gaat rijden voor het team van AlphaTauri en hij is momenteel volop bezig met de voorbereidingen voor het seizoen. De Vries beseft zich dat hij op fysiek gebied nog veel sterker moet worden.

De Vries fungeerde afgelopen seizoen als reservecoureur van het team van Mercedes. Hij mocht meerdere vrije trainingen rijden en kwam tevens tot een debuut in de koningsklasse van de autosport. De Friese coureur mocht in Monza last minute invallen bij het team van Williams. Zijn onverwachte debuut in de Formule 1 was een succes en hij pakte direct punten.

De Vries mag over ruim twee maanden dus gaan rijden voor het team van AlphaTauri. De Nederlander weet dat hij op veel punten nog sterker moet worden. In gesprek met De Telegraaf legt De Vries dit uit: "Ik ben 1,68 meter en ik weeg 58 kilogram. Toch moet ik dezelfde niveaus kunnen aantikken van iemand die bijna 80 kilogram weegt. In verhouding moet ik dus sterker en fitter zijn dan bijvoorbeeld Max Verstappen. Ik zal dezelfde longinhoud moeten krijgen als die jongens."