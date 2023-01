Horner hoopt dat Ricciardo liefde voor de F1 terugvindt bij Red Bull

Daniel Ricciardo fungeert dit jaar als derde coureur van het team van Red Bull Racing. Nadat zijn contract bij McLaren werd ontbonden na het afgelopen seizoen, werd de verloren zoon binnengehaald door Red Bull. Christian Horner hoopt dat Ricciardo zijn liefde voor de sport weer kan terugvinden bij Red Bull.

Ricciardo kende vorig jaar een zeer teleurstellend seizoen. Ondanks een doorlopend contract hing een vroegtijdig vertrek bij McLaren al geruime tijd in de lucht. Voorafgaand de Belgische Grand Prix werd bekend dat Ricciardo het team na het seizoen ging verlaten, hij wordt dit jaar vervangen door zijn landgenoot Oscar Piastri. Ricciardo werd na afloop van het seizoen gepresenteerd als derde coureur van zijn voormalige werkgever Red Bull Racing.

Aanzien

Ricciardo werd opgeleid door Red Bull en was jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team. Red Bull-teambaas Christian Horner had het aantrekken van Ricciardo niet zien aankomen. Bij Speedcafe spreekt Horner zich uit: "We waren verrast door het feit dat Ricciardo weer op de markt was. Hij is opgegroeid bij Red Bull dus het was logisch om hem terug te halen. Hij is een coureur met veel ervaring en veel aanzien. Ik denk dat Daniel zijn liefde voor de Formule 1 een beetje kwijt was. Hij kende een paar lastige seizoenen."

Derde coureur

Horner hoopt dan ook dat Red Bull dit jaar Ricciardo kan gaan helpen bij zijn zoektocht naar hernieuwd plezier in de sport. De Britse teambaas laat echter wel weten dat Ricciardo niet hoeft te rekenen op een invalbeurt: "Hij is één van de meest herkenbare gezichten van de sport dus deze move was logisch. Ik hoop dat Daniel in dit proces zijn liefde voor de sport weer gaat terugvinden. We hebben echter geen plannen om hem voor iets anders in te zetten dan de rol van derde coureur."