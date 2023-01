Ferrari-testcoureur Shwartzman snelste in Indycar-test

Robert Shwartzman was afgelopen seizoen de testcoureur van het team van Ferrari. De Israëliër mocht twee vrije trainingen rijden voor het team en was veelvuldig aanwezig op de circuits. Voor 2023 zijn Shwartsmans plannen nog onbekend maar gisteren voltooide hij wel een Indycar-test op het circuit van Sebring.

Ferrari-testcoureur Shwartzman begon het nieuwe jaar dus direct met de nodige actie op de baan. Voor het bekende team van Ganassi noteerde hij de snelste ronde van de testsessie. Naast de Israëlische Ferrari-reserve kwamen en er nog drie coureurs in actie. Achter Shwartzman werd de tweede rijd gereden door Sting Ray Robb voor het team van Dale Coyne. De derde tijd was een prooi voor Ganassi-man Kyffin Simpson en de vierde en laatste tijd werd gereden door Penkse-coureur Dane Cameron.

Het is de verwachting dat Shwartzman zich volgend seizoen weer zal laten zien op de Formule 1-coureurs. De Israëliër is immers nog steeds een rookie en kan in die hoedanigheid in actie komen in vrije trainingen. Alle teams zijn sinds vorig seizoen immers verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Shwartzman kan tevens bandentests en de Post Season Test rijden voor de Italiaanse renstal.