Video: Sainz volgt Dakar-avonturen vader vanuit de helikopter

Ferrari-coureur Carlos Sainz bivakkeerde afgelopen dagen in de Saoedische woestijn. De Spanjaard volgde daar de verrichtingen van zijn vader in de Dakar Rally op de voet. Sainz volgde zijn gelijknamige vader vanuit een helikopter en geeft aan dat hij inmiddels weer is vertrokken uit de woestijn om verder te gaan met zijn voorbereidingen op het aanstaande Formule 1-seizoen.