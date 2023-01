Sainz geniet van Dakar Rally: "Heel erg mooie dag"

In Saoedi-Arabië is afgelopen weekend de bekende Dakar Rally van start gegaan. In de Saoedische woestijn komen veel opvallende coureurs in actie. Voor het team van Audi gaat Carlos Sainz senior vol voor de winst. Zijn zoon en Formule 1-coureur Carlos Sainz is aanwezig in Saoedi-Arabië en hij geniet van de rally.

Sainz senior is al lange tijd een vertrouwde deelnemer aan de Dakar Rally. De Spaanse rallylegende rijdt sinds vorig jaar voor het ambitieuze fabrieksteam van Audi. Hij is de rally in ieder geval goed begonnen en hij schreef direct de eerste etappe op zijn naam. Zijn gelijknamige zoon volgt de rally en de prestaties van zijn vader op de voet.

Ferrari-coureur Carlos Sainz is momenteel aanwezig in Saoedi-Arabië en daar geniet hij van de rally. De Spaanse Formule 1-coureur wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik zie hier enorm veel mooie dingen die ik allemaal wil ontdekken. Het is een prachtige avontuur geweest, ik heb mijn vader met de helikopter mogen volgen. Ik ben daarnaast ook heel erg blij dat hij de etappezege pakte. Ik ben blij en de familie is ook heel erg blij. Het is echt een heel erg mooie dag geweest."