Verstappen wenst fans een gelukkig nieuwjaar

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer twee dagen oud. Ook in de Formule 1-wereld werd de jaarwisseling flink gevierd en de beste wensen vlogen men dan ook om de oren. Regerend wereldkampioen Max Verstappen wenste zijn fans tevens een mooi nieuwjaar en dat deed hij op de sociale kanalen.

Verstappen deelde op onder andere Twitter een foto vanuit een tropisch oord. Verstappen staat op de foto met zijn vriendin, zus en vrienden. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wenst zijn fans met een korte tekst een gelukkig nieuwjaar.

Wishing you all the best for 2023 🍾 pic.twitter.com/GEWxubqXPi