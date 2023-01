Verstappen dankt fans in open brief na succesvol seizoen

Max Verstappen was afgelopen seizoen zeer sterk in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur won vijftien Grands Prix en prolongeerde op vrij simpele wijze zijn wereldtitel. Verstappen is zijn trouwe fans echter niet vergeten en bedankte met oudjaar zijn trouwe volgers in een open brief.

Verstappen was dit seizoen met overmacht de beste coureur van de Formule 1. De Nederlandse coureur verbrak meerdere records waaronder het record van de meeste zeges in één seizoen en de meeste WK-punten in één seizoen. Verstappen werd dit seizoen veel gesteund door zijn 'Orange Army' en op meerdere Europese circuits kleurden de tribunes dan ook oranje.

Teamspirit

Aan het einde van het jaar bedankte Verstappen zijn fans in een open brief die werd gedeeld door zijn werkgever Red Bull Racing. Hij toonde zich daar dankbaar: "Het was een geweldig jaar. Ik wil jullie, de trouwe fans, bedanken voor jullie steun tijdens het seizoen. We hebben een ongelofelijke teamspirit . Jullie steun zien en horen op de tribunes geeft mij nog meer motivatie om door te gaan."

Ongelooflijk

Verstappen is trots op zijn records en hij wil in de toekomst dan ook doorgaan met presteren. De Nederlander is daar goudeerlijk over: "Zoveel races winnen is ongelooflijk en ik ben iedereen zeer dankbaar voor hun steun. Zelfs in de moeilijke momenten aan het begin van het seizoen bleven we werken aan hetzelfde doel. Op die manier zijn we uiteindelijk wereldkampioen en constructeurskampioen geworden."