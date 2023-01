Voorgesteld: de drie debutanten van het Formule 1-seizoen 2023

Guanyu Zhou is niet langer de minst ervaren Formule 1-deelnemer. Met ingaan van dit jaar staan er namelijk drie coureurs op de startopstelling die aan minder Grands Prix hebben deelgenomen. Officieel zijn twee van hen échte rookies, oftewel debutanten, maar eigenlijk kan ons Hollands trots Nyck de Vries ook als zodanig worden betiteld.

Naast de kleine Fries mogen ook Oscar Piastri en Logan Sargeant hun voltijd opwachting maken in de koningsklasse en daarmee wordt voor de tweede keer in drie seizoenen tijd een heel blik nieuwelingen opengetrokken. Waar Zhou vorig jaar immers de enige fulltime debutant was, mochten er met Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin en Mick Schumacher in 2021 eveneens drie buitenstaanders hun entree in de Formule 1 maken.

Wie de beste kansen heeft om te schitteren in het Formule 1-seizoen 2023, moet nog blijken. De eerste wintertests volgen over zeven weken en pas daarna is het enigszins mogelijk om een voorzichtige inschatting van de krachtsverhoudingen te maken. Wél is het reeds mogelijk om de drie debutanten alvast grondig uit te lichten. GPToday.net presenteert de drie nieuwelingen van de Formule 1-grid van 2023.

Logan Hunter Sargeant

31 december 2000

Fort Lauderdale, Florida, Verenigde Staten

Te beginnen met nieuwbakken Williams-coureur Logan Sargeant, die afgelopen zaterdag vuurwerk afsteken combineerde met het uitblazen van 22 kaarsjes. De Amerikaan promoveert vanuit de Formule 2, waarin hij vorig jaar een keurige vierde plaats in het eindklassement veroverde. Voorwaar geen slechte prestaties, als je bedenkt hoe competitief het deelnemersveld van de opleidingsklasse afgelopen seizoen was.

Sargeant heeft echter wel een beetje (boel) geluk gehad. De Floridiaan, die in 2020 ternauwernood het Formule 3-kampioenschap moest laten aan de man die hier direct onder hem wordt vernoemd, was zeker niet de eerste kandidaat van het team van Williams – dat was de man die dit artikel dadelijk afsluit. Een bijzondere samenloop van omstandigheden zorgde er echter voor dat Sargeant de eerste échte Williams-opleidingscoureur is sinds Valtteri Bottas die na een periode van klaarstomen door mag stoten tot in de koningsklasse.

Echter gebiedt eerlijkheid te zeggen dat Sargeant, die bekend staat om zijn vloeiende, soepele rijstijl, met name in het Formule 3-seizoen van 2021 uitblonk. De jongeling nam het noodlijdende team van Charouz hoogstpersoonlijk op de rug, om het gedurende het seizoen meerdere stappen voorwaarts te brengen.

Van alle debutanten van het aankomende Formule 1-seizoen had Sargeant de meeste moeite om de benodigde punten voor zijn superlicentie te verzamelen. Nog tijdens het slotweekend van de Formule 2, in november op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, moest de Amerikaan aan de bak om zijn Formule 1-rijbewijs veilig te stellen. Aangezien die taak is volbracht, mag hij in het eerste weekend van maart zijn entree maken.

Oscar Piastri

6 april 2001

Melbourne, Victoria, Australië

In tegenstelling tot zijn mededebutant Sargeant, de man die hij in 2020 klopte voor de Formule 3-titel, is Oscar Piastri al meerdere maanden zeker van een Formule 1-zitje in het aanstaande seizoen. Voor welk team hij zou rijden, bleef een tijdje ongewis. Piastri, die zich in 2019 als junior aansloot bij het opleidingsteam van (destijds nog) Renault, leek namelijk voor Alpine te rijden. Een slimme contractuele truc bracht daar echter verandering in.

Alvorens daar dieper op in te gaan, eerst even een blik op de grandioze juniorklassenerelijst van Piastri. Want let wel: deze jongeman, die gedurende het volledige seizoen 2022 langs de kant stond en zodoende een beetje raceroest heeft opgelopen, werd in de laatste drie jaargangen waaraan hij voltijd deelnam kampioen. Titelstrijden in de Formule Renault Eurocup (2019), de eerdergenoemde Formule 3 (2020) als de Formule 2 (2021) werden vrij overtuigend gewonnen.

Als regerend kampioen mocht Piastri in 2022 echter niet terugkeren in de Formule 2 en aangezien er geen opening in de Formule 1 was, moest de jonge Australiër zich noodgedwongen tevreden stellen met een reserverol bij Alpine. Toen datzelfde team Esteban Ocon voor meerdere jaren vastlegde en bovendien treuzelde met een opwaardering van Piastri’s contract, besloten de Ozzie en zijn manager – achtvoudig Grand Prix-winnaar Mark Webber – een deurtje verder te kijken.

Het Australische duo kwam uit bij McLaren, waar een derde Australiër op de schopstoel zat. Omdat de resultaten van Daniel Ricciardo behoorlijk ondermaats bleken, opteerde McLaren voor een voortijdige ontbinding van diens contract. Zodoende kwam er een zitje vrij bij de papayarenstal, waar Webber en Piastri al meerdere malen waren wezen buurten. Het opgebouwde contact met Zak Brown kwam goed van pas toen de opening beschikbaar bleek.

Alpine wist niet wat ze overkwam toen sterrijder Fernando Alonso én zijn beoogd opvolger Piastri binnen 24 uur achtereen de equipe verlieten. Waar Alonso dit jaar in het groen gehuld gaat, daar trekt Piastri de overall van McLaren aan. Bij het vermaarde Britse team komt de Australische Formule 1-beginneling de veelgeprezen Lando Norris als teamgenoot aan.

Hendrik Johannes Nicasius de Vries

6 februari 1995

Uitwellingerga, Friesland, Nederland

Last but definitely not least de oudste van het debuterende stel: onze eigen Nyck de Vries. Goed, de coureur die volgende maand al zijn 28ste verjaardag mag vieren reed mee tijdens de Grand Prix van Italië in 2022 en heeft zodoende zijn officiële vuurdoop in de Formule 1 al ondergaan, maar in de 22 andere wedstrijden is hij een nieuweling.

Het fysieke Formule 1-verhaal van De Vries begint in 2009, wanneer hij voor de eerste keer op de burelen van McLaren in Woking mag verschijnen. In zijn dromen is de koningsklasse dan al jarenlang het plan, maar als Ron Dennis zijn handtekening onder een overeenkomst met het dan veertienjarige Nederlandse karttalent zet, lijkt zijn route naar de top van de autosport geplaveid. Immers: Lewis Hamilton, op dat moment de uittredend Formule 1-wereldkampioen, werd in zijn jonge tienerjaren ook door McLaren gecontracteerd.

Voor De Vries loopt het eventjes iets anders dan bij Hamilton het geval was. De kleine Nederlander, die letterlijk maar niet wil groeien, tot vervelens van hemzelf, rijdt in zijn eerste jaren als McLaren-protegé het internationale kartveld aan gort. Hij wordt wereldkampioen en mag doorstromen naar de autosport, waarin hij zijn eerste meters via de Formule Renault 2.0 maakt. Aldaar zit hij echter bij het verkeerde team. Kwestie verkeerde keuze, kwestie foutief voorgestelde route of misschien toch een kwestie vriendjespolitiek van verschillende hoge piefen?

Feit is dat De Vries’ komeetachtige opkomst vertraging oploopt. ‘Pas’ in zijn derde Formule Renault 2.0-jaar, 2014, wint de jongeling het kampioenschap. De tweeënhalf jaar jongere Max Verstappen zit dat jaar ‘al’ in de Formule 3, om direct daarna door te stoten tot in de Formule 1. Voor De Vries is een alternatieve weg gevonden: hij gaat in de Formule Renault 3.5 rijden, op dat moment de belangrijkste opleider voor de Formule 1.

De Vries loopt echter wederom tegen botte pech aan. Hij besluit het jaar met één overwinning en meerdere podiumplaatsen op een prachtige derde plek in het klassement als beste debutant, maar doordat Renault haar steun terugtrekt boet de klasse stevig aan prestige in. Via de GP3 (2016) wordt de weg ingezet naar de Formule 2, waarin hij ondanks rare politieke spelletjes en flinke tegenwind tóch het kampioenschap weet te veroveren (2019). Is die Formule 1 dan eindelijk in zicht?

Nou, nee. De Vries heeft amper sponsorgeld en geen enkel team is bereid om hem voor bijna niets te laten rijden. De Formule 2-titel heeft geen meerwaarde als zijn oude concurrent Nicholas Latifi, die hij toch vrij eenvoudig de hielen liet zien, het centenplaatje wél vrij eenvoudig voor elkaar krijgt. Dan maar Formule E, denkt De Vries, die zich in 2021 doodleuk tot wereldkampioen in de elektrische klasse mag kronen – en daarmee officieel de allereerste Nederlandse coureur wordt die wereldkampioen is in een FIA-competitie.

Een blindedarmontsteking van Alexander Albon en het intensieve samenwerken met Mercedes, zijn werkgever in de Formule E die hem als officiële reserve met het Formule 1-circus laat meevliegen, levert De Vries alsnog zijn grote kans in de koningsklasse op. Hij grijpt ‘m met beide handen aan door keurig als negende te finishen bij een Williams-invalbeurt op Monza. Als hij vervolgens dokter Helmut Marko weet te verleiden tot een meerdaags onderhoud, sleept de Friese coureur met Indonesische roots eindelijk dat felbegeerde, en zeer verdiende, Formule 1-contract in de wacht. Vanaf nu is Nyck de Vries een voltijd F1-rijder.