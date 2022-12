Alonso ziet groot talent bij zichzelf en Verstappen: "Dat kun je niet aanleren"

Fernando Alonso is ook volgend seizoen gewoon weer actief in de Formule 1. De 41-jarige Spanjaard gaat racen voor Aston Martin en hij staat te popelen om weer te presteren. Alonso wil gebruik gaan maken van één van zijn grote talenten, de Spanjaard denkt dat hij en Max Verstappen hier vooral goed in zijn.

Alhoewel Alonso momenteel de oudste coureur van de grid is, is hij het kunstje zeker nog niet verleerd. De tweevoudig wereldkampioen is nog steeds zeer snel en laat elk raceweekend zien dat hij al in de eerste vrije training op de limiet zit. Meer dan eens reed hij dit jaar vroeg in de eerste vrije training een zeer snelle tijd.

Volgens Alonso zelf is dit een talent wat niet veel coureurs beheersen. De Spanjaard ziet dat veel coureur moeten opbouwen in de loop van het weekend. In gesprek met Speedcafe laat hij weten dat hij en Max Verstappen hier goed in zijn: "Ik denk dat je dit niet kunt aanleren, het moet uit jezelf komen. Je hebt coureurs die meer tijd nodig hebben, ze moeten meer data bekijken. Ze hebben dan de volledige vrijdag nodig voor een analyse. Ze vergelijken zichzelf met hun teamgenoot en dat zetten ze langzaam stapjes naar de kwalificatie. Andere zijn direct honderd procent in VT1."