Jos Verstappen zag Belgische zege Max aankomen: "Hij keek mij vol ongeloof aan"

Max Verstappen kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd wereldkampioen en won tevens vijftien Grands Prix. Verstappen won ook de Belgische Grand Prix, hij reed daar een ijzersterke inhaalrace. Verstappens vader Jos Verstappen zag deze prestatie al aankomen.

Verstappen won dit jaar dus vijftien Grands Prix, maar hij kreeg al die zeges zeker niet cadeau. Op het circuit van Spa-Francorchamps startte de Nederlander vanuit het middenveld vanwege een motorstraf. Vrij weinig mensen verwachtten dat Verstappen de race in België zou gaan winnen. Hij reed echter een ongelooflijke inhaalrace en reed al snel aan de leiding. Hij schreef de race uiteindelijk op zijn naam met een forse voorsprong.

Verstappens vader Jos zag de indrukwekkende zege van zijn zoon al aankomen. De oud-coureur voorspelde de zege voor de start tegenover Red Bull-adviseur Helmut Marko. In de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 2 legt Jos Verstappen de situatie uit: "Voor de race had ik al dit gevoel. Ik weet nog dat Helmut aan mij vroeg wat ik dacht over de race. Ik zei dat we gingen winnen. Hij keek mij daarna vol ongeloof aan."