Complimenten voor Verstappen: "Hij slachtte iedereen af in de race"

Max Verstappen werd dit jaar met overmacht wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won in totaal vijftien Grands Prix en was regelmatig een klasse apart. Hij maakte dan ook veel indruk op oud-coureurs, ook Rene Arnoux heeft veel complimenten klaarliggen voor de Nederlander.

Verstappen prolongeerde dit seizoen al in Japan zijn wereldtitel. De Red Bull-coureur greep in het restant van he seizoen het record van de meeste Grand Prix-zeges in een jaar en het record van de meeste WK-punten in een jaar. In de openingsfase van het seizoen kreeg de Nederlander nog veel concurrentie van Ferrari-coureur Charles Leclerc maar daarna volgde de grote dominantie.

Afslachten

De Franse oud-coureur Rene Arnoux zag een absurd sterke Verstappen. Arnoux denkt dat Verstappen na de spraakmakende titel in 2021 nu echt zijn visitekaartje heeft afgegeven. In gesprek met La Gazzetta dello Sport is Arnoux duidelijk: "Dit jaar waren Verstappen en Red Bull Racing echt oppermachtig. Meerdere keren, zoals bijvoorbeeld in Zandvoort, slachtte hij echt iedereen af in de race. In mijn ogen komt Leclerc bij hem in de buurt maar heeft Verstappen net dat beetje meer."

Beetje meer

Het begrip 'beetje meer' is redelijk vaag maar Arnoux weet wel wat hij hieronder schaart. De Frans oud-coureur wijst naar de kampioensrace van Verstappen op het kletsnatte circuit van Suzuka: "Wat Max daar deed... Hij voerde daar een inhaalactie uit buiten om in de regen. Hij voerde die actie echt tot in de perfectie uit. Wanneer het van hem gevraagd wordt, dan kan hij echt later remmen dan wie dan ook."