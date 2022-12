Gasly: Poging van media om Ocon-rivaliteit te pushen 'lachwekkend'

F1-coureur Pierre Gasly heeft zich bij het team van Alpine toegevoegd. Met Esteban Ocon als teamgenoot heeft Alpine veel potentie in haar handen, maar volgens vele observanten zou de samenwerking tussen beide coureurs ook negatief kunnen aflopen. In de F1-paddock is het immers welbekend dat beide Fransmannen elkaar vroeger niet konden uitstaan. Volgens zowel Ocon, Gasly als teambaas Otmar Szafnauer zijn in ieder geval alle vroegere problemen uitgepraat, waardoor beide coureurs kunnen bouwen aan een succesvolle toekomst bij Alpine. Gasly noemt de poging van vele mediaplatformen om te proberen de oude rivaliteit tussen hem en Ocon in leven te houden ‘lachwekkend’.

Het F1-team van Alpine is officieel een volledig Franse factor. Met de komst van Pierre Gasly naast mede-Fransman Esteban Ocon heeft het Franse team een sterk rijdersduo tot haar beschikking waarmee het in de nabije toekomst hoopt de opstap richting de leiders van het veld te maken. Beide coureurs kennen elkaar al twintig jaar en hebben sinds de kartwereld al tegen elkaar geracet.

Terwijl beide Fransmannen in de jeugd nog vrienden waren, is de relatie ergens op de weg naar de Formule 1 naar verluidt verzuurd. Nu Gasly’s overstap naar Alpine officieel is, wijzen vele mediaplatformen naar de vraag of de vroegere rivaliteit tussen beide coureurs het team van Alpine in tweeën zal breken. Volgens zowel Gasly, Ocon als teambaas Otmar Szafnauer zijn alle vroegere problemen allang gladgestreken en ligt geen oud zeer in de weg richting het opbouwen van hun nieuwe werkrelatie.

Tegenover Channel 4 probeert Gasly voor eens en altijd een einde aan het verhaal te maken. "Ik weet dat ze dit verhaal graag willen verkopen. Voor mij is het geen geheim dat we onze ups en downs in onze relatie hebben gehad, maar hij is degene die ik (van de F1-coureurs) het langst ken, namelijk twintig jaar. We zijn samen opgegroeid en ik denk dat we veel problemen opgeklaard hebben sinds we in de Formule 1 zijn gekomen. Nu verloopt alles soepeltjes en ik zie geen reden waarom dat nu weer zou veranderen", laat Gasly weten.

Rivaliteit en sport gaan hand in hand samen. Ook in de Formule 1 zijn er genoeg onderlinge duels die verder gaan dan alleen winnen of verliezen. Gasly is in elk geval vertrouwend dat de herrie rondom zijn move naar Alpine geen effect heeft op het presteren van zijn team. "Uiteindelijk moet ik erom lachen, want de media is echt op dit verhaal aan het focussen. Kijk eens in de pitstraat, je hebt rivaliteiten in elk team. Het meest belangrijke is om die gezond te houden, in plaats van dat het een giftige wordt."

"Wanneer we de baan opgaan doet iedereen zijn best, maar het moet wel respectvol blijven. Ik zie alle artikelen en mensen willen graag dit verhaal pushen, maar ik maak me er niet druk om", sluit Gasly af.