Ralf Schumacher ziet in Mick de opvolger van Hamilton bij Mercedes

Mick Schumacher fungeert volgend jaar als derde coureur van het team van Mercedes. De jonge Duitser kon geen racezitje vinden nadat Haas zijn contract niet verlengde. Ralf Schumacher denkt dat het een slimme zet is van zijn neef, hij denkt zelfs dat Mick in 2024 misschien wel zal gaan racen voor Mercedes.

Mick Schumacher kende dit jaar geen sterk seizoen in dienst van het team van Haas. De Duitser werd met speels gemak verslagen door zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen, daarnaast crashte Schumacher ook meerdere keren zeer stevig. In Monaco, Saoedi-Arabië en Japan schreef hij zijn auto volledig af. Bij Mercedes zien ze veel in hem en wordt hij met open armen ontvangen.

Oom Ralf Schumacher denkt dat zijn neef een reële kans heeft om Lewis Hamilton in 2024 op te volgen bij het team van Mercedes. De oud-coureur legt zijn opvallende redenatie uit bij Sport1: " Laten we ervanuit gaan dat George Russell wederom sneller zal zijn dan Lewis Hamilton. Gaat Hamilton dan nog wel door? Dat zal heel erg interessant gaan worden. Lewis heeft echter zoveel krediet bij Mercedes dat hij het zelf kan beslissen. Geld zal in ieder geval geen rol gaan spelen, hij heeft dat immers genoeg. Het zal er nu om gaan bij wie de auto het beste past."