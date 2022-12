Verstappen eindigt als derde in verkiezing Europees sporter van het jaar

Max Verstappen won dit jaar vrijwel alles wat er te winnen viel. De Nederlander werd wederom wereldkampioen in de Formule 1, verbrak meerdere wereldrecords en werd in zijn vaderland ook nog eens verkozen tot sportman van het jaar. Toch kan Verstappen niet alles winnen, hij werd slechts derde in de verkiezing van Europese sporter van het jaar.

Al sinds 1958 wordt de verkiezing voor Europees sporter van het jaar georganiseerd. De poll wordt georganiseerd door het Poolse persbureau PAP en er wordt gestemd door werknemers van persbureaus zoals het ANP en Belga. Slechts eenmaal werd verkiezing wonnen door een Nederlandse sporter, zwemster Inge De Bruijn ging er in 2000 namelijk met de winst vandoor.

Verstappen is dit jaar wederom niet de opvolger geworden van De Bruijn. De Red Bull Racing-coureur werd derde achter polsstokhoogspringer Armand Duplantis en winnares tennisster Iga Swiatek. Voor Verstappen was het het tweede jaar op rij dat hij derde werd in de verkiezing van PAP. Vorig jaar werd hij na zijn eerste wereldtitel namelijk verslagen door de Servische tenniskampioen Novak Djokovic.