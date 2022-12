Jos Verstappen baalde van chaotische titelbeslissing zoon Max

Max Verstappen kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd wereldkampioen en hij prolongeerde zijn titel al ver voor het einde van het jaar. In Japan werd Verstappen wereldkampioen maar dat gebeurde op zeer warrige wijze, het is iets dat Jos Verstappen achteraf wel jammer vond.

Verstappen won dit jaar een recordaantal van vijftien Grands Prix, één van die zeges pakte hij dus op het circuit van Suzuka in Japan. De Grand Prix verliep zeer chaotisch en lag lang stil door zeer hevige regenval. Het was tijdens de race nog maar de vraag of de volledige punten zouden worden uitgereikt. Uiteindelijk kregen de coureurs de volle punten maar dacht Verstappen niet dat hij wereldkampioen was. Na een verwarrende tijdstraf van Charles Leclerc was hij wel degelijk wereldkampioen, iets wat hij zelf nauwelijks door had.

Toen het Verstappen eenmaal duidelijk werd, barstte er een groot feest los bij Red Bull Racing. Verstappens vader Jos Verstappen vond het achteraf wel jammer dat het zo'n enorme chaos was. In de Viaplay-documentaire Verstappen - Lion Unleashed 2 spreekt Verstappen senior zich uit: "Ik denk dat het veel van de emoties weg nam. Zelfs toen het aan Max werd verteld, was niemand er honderd procent zeker van. Dat was wel een beetje jammer. Maar toch, een wereldkampioenschap winnen is een geweldige prestatie."