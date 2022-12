Hamilton zet Russell in de lift: "Veel aan hem te danken"

George Russell debuteerde in 2022 bij Mercedes en stond er gelijk goed op door boven Lewis Hamilton te eindigen in de wk-stand en door als enige een zege en pole te behalen voor het Duitse team uit Brackley.

Doordat Russell direct goed presteerde naast de zevenvoudig kampioen, kwamen zijn resultaten in een ander daglicht te staan.

"Ik maak grapjes met hem dat hij waarschijnlijk mijn carrière heeft gered door dit jaar in de Formule 1 te blijven.", zei de jonge Brit in een interview met GPFans.com.

"Als hij met pensioen was gegaan, en ik had precies hetzelfde jaar als dit jaar, dan weet ik zeker dat de meningen drastisch zou zijn veranderd."

“Ik heb veel aan hem te danken, want als Lewis dit jaar niet mijn teamgenoot was geweest, zouden mensen dit jaar heel anders over mij hebben gedacht."

Of leeftijd een rol speelde bij de 37-jarige Hamilton, reageert Russell ontkennend. "Als je ziet op welk niveau hij presteert, ziet hij er jong uit, hij is fit, hij is in vorm, hij geniet van racen. Hij geniet ook van de weg die we als team maken om Mercedes weer naar voren te brengen."