Aston Martin heeft geen problemen met klantenmotoren

Alhoewel het team van Aston Martin rijdt onder de naam van het gelijknamige automerk, is het wel een klantenteam. De Britse renstal rijdt met Mercedes-motoren en is op dat vlak dus afhankelijk van de Duitse renstal. Om door te groeien ziet Aston Martin de klantenmotoren echter niet als een belemmering.

Het team van Aston Martin is zeer ambitieus en wil in de aankomende jaren graag doorgroeien naar de top van het Formule 1-veld. Aankomend seizoen rijden Lance Stroll en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso voor het team in Canadese handen. Eerder speelde men met het idee om eigen krachtbronnen te produceren, daar lijkt het team nu echter vanaf te zijn gestapt.

Technisch kopstuk Dan Fellows denkt dat een klantenmotor tegenwoordig geen nadeel meer is. De man van Aston Martin is daar heel erg duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Ik heb zeker niet het idee dat het rijden met een Mercedes-krachtbron negatief voor ons is, op wat voor manier dan ook. Zowel de betrouwbaarheid als de prestaties zijn namelijk op orde. Ik denk dat het hebben van een klantenmotor in de hedendaagse sport geen probleem meer hoeft te zijn."