Horner zag Belgische Grand Prix-zege Verstappen in gevaar komen

Max Verstappen kende dit jaar een zeer dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel en won in totaal vijftien Grands Prix. Eén van zijn spectaculairste zeges was de Belgische Grand Prix, nu blijkt dat hij daar zomaar had kunnen uitvallen.

Verstappen maakt dit jaar veelvuldig indruk met zijn rijkunsten in de koningsklasse van de autosport. Zijn overwinning op het circuit van Spa-Francorchamps in België was echter zeer bijzonder. Door een motorstraf moest Verstappen ver naar achteren op de grid en startte hij de Grand Prix vanuit het middenveld. Een zege leek vrijwel uitgesloten maar Verstappen vocht zich rap naar voren en won de race alsnog.

Dominant

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet de Belgische zege als één van de mooiste van het jaar. Horner is daar nogal eerlijk over in gesprek met de Britse televisie: "Spa was zijn meest dominante weekend van het seizoen. Het was echt een verbluffend goede race op een circuit waar je in kon halen. Max reed volwassen en ontweek problemen bij de start van de race. Hij wachtte echt rustig af. Hij scheurde daarna door het veld en na een handvol ronden vocht hij alweer vooraan."

Motorproblemen

De zege van Verstappen in de Belgische Ardennen leek tijdens de Grand Prix op geen enkel moment in gevaar te komen. Nu blijkt dat dit toch iets anders in elkaar stok. Horner: "De motor begaf het in de derde ronde van de eerste vrije training in Zandvoort, dat was een raceweekend later. Dat staat gelijk aan een rondje op Spa. Als hij wat extra rondjes had gereden in de Belgische trainingen of kwalificatie, dan was hij uitgevallen. De goden hielpen die dag een handje."