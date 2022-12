Verstappen kende lastige weekenden: "Kon niet op de Red Bull vertrouwen"

Max Verstappen kende dit jaar een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel en verbrak meerdere records. Toch was Verstappen niet altijd zeker van zijn zaak, vooral in de openingsfase van het seizoen vertrouwde hij zijn auto niet.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe technische reglementen in de koningsklasse van de autosport. Het was de verwachting dat deze nieuwe regels de rangorde binnen de sport zouden opschudden, dit bleek echter mee te vallen. Red Bull begon met de nodige moeite aan het seizoen, Verstappen viel immers in twee van de eerste drie Grands Prix uit. Uiteindelijk kwam alles dus goed en werd Verstappen haast onverslaanbaar.

Verstappen voelde zich niet bepaald op zijn gemak in de wagen en vreesde elke keer voor onprettigheden. De Nederlander is daar na afloop van het seizoen nogal eerlijk over in gesprek met The Race: "Ik kon niet echt op de auto vertrouwen omdat ik niet zeker wist wat er in de bocht zou gaan gebeuren. Tijdens de eerste paar raceweekenden was het afwachten wat er zou gaan gebeuren in de kwalificatie. Ik vroeg mij af of ik een wiel zou blokkeren of dat ik last zou krijgen van onderstuur."