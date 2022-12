Video: Leclerc brainstormt over cadeautje voor Verstappen

Eerder deze week publiceerde de media-afdeling van de Formule 1 een video waarin de coureurs elkaar een kerstcadeautje geven. De 'secret santa'-video's zijn een hit onder de fans. Charles Leclerc moest een presentje kopen voor Max Verstappen en nu blijkt dat hij de Nederlander bijna een kazoo gaf.

So @Charles_Leclerc loved the kazoo so much he kept it for himself 😂 Sorry Max pic.twitter.com/BgcL0IPsJG