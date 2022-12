Ex-teambaas duidelijk: "Was de erfenis van de naam Sainz"

Carlos Sainz komt uit een echt autosport-gezin. De Spanjaard is de zoon van rallygrootheid Carlos Sainz senior en hij was zelf jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team. De naam Sainz is zeer bekend en men denkt dan ook dat de huidige Ferrari-coureur daar lang mee worstelde.

Al vroeg in zijn Formule 1-loopbaan maakte Sainz duidelijk dat hij niet bekend wilde staan onder de naam 'Carlos Sainz Junior'. De Spanjaard racet dan ook niet onder die naam maar probeert een compleet eigen verhaal te creëren in de koningsklasse van de autosport. Toch kan de druk van de bekende racenaam nog wel meespelen.

Sainz' voormalige Formule 3-teambaas Trevor Carlin denkt dat dit zeker een zaak heeft gespeeld. Carlin zag de toenmalige Red Bull Junior worstelen. In gesprek met Sky Sports legt Carlin zijn bevindingen uit: "Het was de erfenis van de naam Sainz gezamenlijk met het lid zijn van het Red Bull Junior Team. Je moet daarnaast ook niet onderschatten wat voor sterke persoonlijkheid zijn vader Carlos Sainz senior is. Hij is in ieder opzicht een zeer sterke man en hij verwachtte altijd veel van zijn zoon. Het was zwaar, tot dat hij een kans kreeg."