Leclerc verwacht stevige concurrentie van Mercedes in 2023

Het team van Mercedes kende dit jaar een zeer teleurstellend seizoen. De Duitse renstal kon niet meevechten met de concurrentie van Red Bull Racing en Ferrari en eindigde als derde in het constructeurskampioenschap. Charles Leclerc verwacht dat hij volgend seizoen de degens weer zal gaan kruisen met Mercedes.

Mercedes wilde dit seizoen sportieve revanche nemen op de concurrentie nadat men in 2021 in de laatste ronde de wereldtitel verloor. De Duitse renstal kwam echter van een koude kermis thuis en kwam veel performance tekort. Mercedes had veel last van porpoising en kon pas in de laatste races van het seizoen echt meevechten met Ferrari en Red Bull.

Meevechten

Ferrari-coureur Charles Leclerc denkt dat hij volgend jaar wel weer zal moeten gaan strijden met de concurrentie van Mercedes. De Monegask denkt dat het wereldkampioenschap volgend jaar zal gaan uitdraaien op een duel tussen drie teams. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik geloof dat Mercedes zal gaan meevechten. Een ander team? Dat verwacht ik niet, ik heb nog geen tekenen gezien waardoor ik denk dat een ander team zich bij ons zal gaan aansluiten."

Teken

Leclerc denkt echter dat Mercedes in tegenstelling tot de andere teams wel sterk zal gaan zijn. De Monegask baseert dit op de laatste races van het seizoen: "Mercedes zal er zeker zijn met een enorm sterke auto. We hebben gezien hoeveel ze verbeterd zijn tussen de eerste en laatste race. Ik denk dat ze hebben begrepen wat ze verkeerd hebben gedaan. Dat is normaal gesproken een teken dat het beter wordt. Hopelijk krijgen we volgend jaar een gesprek met drie teams."