Deze prijs kan Max Verstappen vanavond winnen

Max Verstappen kan vandaag een volgende prijs toevoegen aan zijn prijzenkast. De Red Bull Racing-coureur is namelijk genomineerd voor de titel 'Sportman van het jaar'. De regerend wereldkampioen Formule 1 werd vorig jaar ook al verkozen tot sportman van het jaar en kan ook deze titel dus prolongeren.

Verstappen kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. Hij won dit jaar in totaal vijftien Grands Prix en prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel. Zijn successen trokken de aandacht en hij kan vanavond deze prijs winnen, naast Verstappen zijn ook schaatser Thomas Krol en baanwielrenner Harrie Lavreysen genomineerd.

De prijs wordt vanavond uitgereikt tijdens het Sportgala van de NOS en het NOC*NSF. De show is live te zien op NPO1 en begint om 20:30. Het is nog niet duidelijk of Verstappen zelf ook aanwezig zal zijn bij de show, vorig jaar werd de prijs opgehaald door zijn vader Jos Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kan de award voor de derde keer winnen, hij ging er namelijk in 2016 ook al mee aan de haal.