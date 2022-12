Marko: "Peréz is zeer goede F1-coureur, maar hij is geen Verstappen".

Het team van Red Bull heeft een uiterst succesvol F1-seizoen achter de rug. Dr. Helmut Marko, de excentrieke adviseur van de Oostenrijkse renstal, meent dat het team haar 2022-successen onder andere te danken heeft aan de bakken ervaring van technisch directeur Adrian Newey en ‘bandenfluisteraar’ Max Verstappen.

Het F1-kamp van de energiedrankjesgigant behaalde zeventien van de 22 Grand Prix-overwinningen dit jaar. Gedurende het eerste seizoenshelft had Red Bull concurrent Ferrari vaker wel dan niet in de nek hijgen, maar in het tweede deel van 2022 nam het team al snel afstand van haar Italiaanse achtervolgers. Voornamelijk een aerodynamische filosofie die lief met de bandendegradatie omging zorgden ervoor dat Red Bull overwinning na overwinning aaneenreeg.

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko vertelt in een interview tegenover Auto Motor und Sport aan dat de behaalde constructeurstitel onder andere te danken is aan haar coureur Max Verstappen. De Nederlander wist voor het tweede seizoen op rij de wereldtitel binnen te slepen; in zijn missie om opnieuw de #1 op zijn Red Bull-bolide te laten bestickeren won Verstappen maar liefst vijftien van de 22 overwinningen.

Op de vraag van Amus hoe Marko de superioriteit van Red Bull ten opzichte van Ferrari verklaart, antwoordt Marko: "We hebben zeker geprofiteerd van Ferrari’s strategische fouten, van pech aan hun kant, van de motorstoringen. In de loop van het seizoen ontwikkelden ze de auto zodanig dat de banden steeds meer gebruikt werden. Daarom hadden we zoveel vertrouwen in de races. Bovendien was onze auto in het begin 20 kilo te zwaar. Dat was een reserve die een betrouwbare tijdwinst op het circuit opleverde, zodra we het gewicht konden verminderen."

"In de windtunnel krijg je zoveel punten downforce, maar dat is voorlopig alleen theorie. Elke kilo minder is daarentegen een zekere tijdwinst in de praktijk. En dat heeft ook het rijgedrag zodanig veranderd dat Verstappen er optimaal gebruik van kan maken. En als Max op de limiet kan rijden en het vertrouwen heeft, dan is dat iets anders dan wanneer iemand anders op de limiet rijdt. Onze auto is waar Perez is. En Perez is een zeer goede Formule 1 coureur, maar hij is geen Verstappen."

Volgens Marko heeft Verstappen nu een niveau bereikt waarin hij om de overwinningen mee kan vechten terwijl hij in feite nog sneller zou kunnen. "We weten dat hij het door de strategie vereiste tempo kan rijden en dat hij gemakkelijk op de banden rijdt. Hij is een echte bandenfluisteraar geworden. Het beste voorbeeld was Abu Dhabi. Toen Perez, met Leclerc op sleeptouw, dichterbij kwam, verhoogde Max het tempo en won drie tienden. Hij had deze reserve bijna overal", sluit Marko af.