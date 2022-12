Video: Verstappen racet tegen app in potsierlijke reclamespot

Max Verstappen moet als wereldkampioen Formule 1-vanzelfsprekend veelvuldig opdraven in allerlei reclamespotjes. De Red Bull Racing-coureur moest ook deelnemen aan een bijzondere race in een commercial van Red Bulls cryptosponsor. De Nederlander moest namelijk gaan racen tegen een app in de potsierlijke reclamespot.

Is there anything Max won’t race? 😆 Signing up to @Bybit_Official against the stopwatch ⏱️ #RaceToTheNextLevel pic.twitter.com/Q2L9jMRDEJ