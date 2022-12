Stroll voert opvallend klassement aan in 2022

Het Formule 1-seizoen zit er inmiddels al weer een aantal weken op en dat betekent dat er steeds meer opvallende statistieken naar buiten komen. De Formule 1-organisatie deelt met enige regelmaat statistieken over het afgelopen seizoen en daaruit blijkt dat Lance Stroll dit jaar een opvallend record pakte.

Stroll is namelijk de coureur die de meeste posities heeft gewonnen over heel 2022. De Canadese Aston Martin-coureur won afgelopen seizoen in totaal 72 posities. Met dat aantal houdt hij Alpine-coureur Esteban Ocon met afstand achter zich, de Fransman won in totaal 60 posities. Kersvers pensionado Sebastian Vettel won dit jaar 51 posities. Williams-coureur Alexander Albon won 44 posities en hij wordt op de voet gevolgd door Mercedes-coureurs George Russell (41 posities) en Lewis Hamilton (39 posities).