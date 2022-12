De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Fernando Alonso, de grote pechvogel

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel veertien: Fernando Alonso, de grote pechvogel

Naam: Fernando Alonso (Spanje, 29 juli 1981)

Eindklassering 2022: negende

Aantal WK-punten: 81

Beste klassering: 5e (3 keer)

Beste startplaats: 2e

Onderling kwalificatieduel met Esteban Ocon: 12-10

Het Formule 1-seizoen 2022 van Fernando Alonso

In zijn tweede jaar van zijn comeback, liet Fernando Alonso met enige regelmaat zien dat hij het nog zeker niet verleerd is. De tweevoudig wereldkampioen was een vaste bewoner van de top tien-posities en soms zag de wereld zelfs nog even een glimp van zijn uitzonderlijke talent. In Australië was hij op weg naar misschien wel de pole position, een probleem en een crash gooide echter roet in het eten. In het verregende Montreal ging alles naar wens en kwalificeerde hij zich als tweede.

Alonso’s geweldige rijvaardigheden en ongekende talent waren echter niet terug te zien in zijn plaats in het wereldkampioen. De Spaanse racelegende werd slechts negende en eindigde zelfs achter zijn teamgenoot Esteban Ocon. Deze mindere WK-positie werd veroorzaakt door de matige betrouwbaarheid van zijn Alpine. Alonso viel zes keer uit en verloor verder meerdere posities door technische moeilijkheden. Opvallend genoeg had Ocon helemaal geen last van deze problemen, het leidde tot veel frustratie bij Alonso.

De man uit Oviedo liet dit jaar tevens weer eens zien dat hij nooit en te nimmer opgeeft. De Amerikaanse Grand Prix was daarvan het beste voorbeeld. Alonso wilde de Aston Martin van Lance Stroll passeren maar de Canadees keek weer eens niet goed in zijn spiegels. Alonso klapte vol op de Aston en vloog door de lucht. Wonder boven wonder kon Alonso zijn weg vervolgen en vocht hij zich terug naar een magische zevende positie. Na een protest van de concurrentie werd hij echter gediskwalificeerd maar een protest van Alpine zorgde ervoor dat alles nog goed kwam.

Het protest van Alpine gaf Alonso waarschijnlijk een zeer goed gevoel. Verder was de band tussen Alonso en zijn Franse werkgever niet altijd rozegeur en maneschijn. Regelmatig hekelde hij de betrouwbaarheidsproblemen en met zijn teammaat Ocon was het ook niet altijd even gezellig. In de Braziliaanse sprint clashte hij meerdere keren met Ocon en dat leverde ze een reprimande van de teamleiding op.

Het plan van Fernando Alonso voor 2023

Volgend jaar hoeft Alonso zich geen zorgen meer te maken over gebakkelei met de top van Alpine. De Spanjaard stapt immers over naar het ambitieuze Aston Martin waar hij de eerder genoemde Lance Stroll als teamgenoot krijgt. De verwachtingen zijn vanzelfsprekend hoog maar Alonso heeft al vaker laten zien dat hij zich helemaal niets aantrekt van de druk.