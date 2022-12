Rallylegende Loeb komt in actie tijdens Red Bull Homerun in Milton Keynes

Vandaag vindt in Milton Keynes het Red Bull HomeRun event plaats. In Milton Keynes is het hoofdkwartier van Red Bull Racing gevestigd en de Oostenrijkse kampioensrenstal wil het thuispubliek een cadeautje geven. Echter zijn niet alleen Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez aanwezig, andere legendes komen ook in actie.

Naast Formule 1-wagens komen er namelijk nog veel meer andere wagens in actie. Ook het WRC-team van M-Sport is aanwezig en zal een demo verrichten met de Ford Puma Rally1. Het was nog niet duidelijk wie er in actie zou komen voor het team, M-Sport heeft nu echter bekend gemaakt dat rallylegende Sebastien Loeb de demorun zal verzorgen.