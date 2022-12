Video: Leclerc draait donuts tijdens bandentest

Charles Leclerc mocht eerder deze week weer in actie komen in een Formule 1-wagen. De Monegask en zijn team Ferrari werkten een bandentest af voor bandenleverancier Pirelli. Op Ferrari's privécircuit Fiorano reed Leclerc de nodige rondjes en stonden er toch fans achter de hekken.

Veel fans hadden gehoord dat Leclerc een test zou gaan afwerken op Fiorano. De Monegask zag zijn supporters achter de hekken staan en liet ze niet in de kou staan. Na de test deelde hij handtekeningen uit maar tijdens de test zwaaide hij en draaide hij zelfs een aantal donuts voor het select groepje fans.

Charles waving to the fans and doing doughnuts in Fiorano earlier today 👋🍩



