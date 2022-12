Wolff klaar met Abu Dhabi-discussies: "Max is de verdiende kampioen"

Max Verstappen pakte dit jaar zijn tweede wereldtitel. In Japan prolongeerde de Nederlander zijn wereldtitel, hij kreeg fors minder weerstand dan in 2021. Vorig jaar vocht hij een forse kampioensstrijd uit met Lewis Hamilton, de seizoensfinale van dat jaar blijft dan ook nog even doordreunen. Toto Wolff is klaar met de discussies.

Verstappen greep in 2021 de wereldtitel in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race van het seizoen. In Abu Dhabi profiteerde hij van een opvallende actie van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi. Bij Mercedes was men woest en na maanden vol ophef vertrok Masi, Verstappen mocht zijn wereldtitel gewoon behouden ondanks de vele ophef en controverse.

Verdiende kampioen

Mercedes-teambaas Toto Wolff speelde een hoofdrol bij de situatie in Abu Dhabi. De Oostenrijker reageerde fel op de beslissing van Masi en hij deelde zijn woede daarna veelvuldig in de media. In de Beyond the Grid-podcast kijkt hij nog één keer terug: "De Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 zal ons nog lang blijven achtervolgen, misschien wel voor altijd. Ik denk wel dat we eroverheen zijn gekomen. Max is de verdiende kampioen, Lewis zou dat ook zijn geweest. Op die dag stonden ze gelijk en mocht de beste winnen."

Verder gaan

Fans van Mercedes en Hamilton zijn er echter nog niet overheen. Op sociale media wordt er nog steeds gesproken van een gestolen titel. Wolff is er echter helemaal klaar mee: "Het is voorbij. Het kampioenschap zit erop en we moeten er niet meer over discussiëren. Ik praat er nu weer over in deze podcast dus ik maak me er wel schuldig aan, ik doet dit alleen omdat je mij dit vraagt. Je moet daar eigenlijk mee stoppen. Max is tweevoudig wereldkampioen, hij is de verdiende kampioen. Er zijn fouten gemaakt, de FIA gaf dat toe en we gaan weer verder."