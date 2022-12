Steiner is van mening dat Hulkenberg 'meteen op dreef' zal zijn

Haas-baas Guenther Steiner denkt dat zijn nieuwe coureur Nico Hulkenberg snel zal wennen aan de 2023 Formule 1-bolide van zijn werkgever. Hulkenberg neemt het stokje over van uitzwaaiend coureur Mick Schumacher, het zal hiermee zijn eerste fulltime baan als Formule 1-coureur zijn sinds 2019.

Nico Hulkenberg zal vanaf 2023 plaats gaan nemen naast Kevin Magnussen. Het team van Haas kiest hiermee voor een rijdersduo met veel Formule 1-ervaring en hoopt dat het hiermee de weg naar boven terug kan vinden. Haas teammanager Guenther Steiner laat weten zeer blij te zijn met het ervaren rijderskoppel en twijfelt er niet over dat Hulkenberg, ondanks dat hij een achterstand heeft wat betreft recente Formule 1-ervaring, vrijwel meteen op snelheid zal komen.

"Wanneer hij (Hulkenberg) in de afgelopen jaar coureurs heeft vervangen, was hij vrijwel meteen op dreef", vertelt Steiner tegenover Autosport. Hulkenberg was namens Haas bij de naseizoenstest in Abu Dhabi aanwezig en zodoende heeft de Duitser al een basis om vanuit te werken.

"We hebben ook nog een preseasontest in Bahrein. Ik denk dat hij er meteen op zal zitten. Op het fysieke vlak vragen deze Formule 1-auto’s veel van de rijders. Het zal voor hem even duren voordat hij eraan gewend is, want de enige manier om bepaalde spieren te trainen is door deze auto’s te besturen. Daar beginnen we aankomend jaar mee, maar hij is redelijk fit."

"Vooraf onze beslissing vroegen we onszelf ook al de vraag af: "Zal hij meteen op snelheid zijn?" Maar als je naar zijn resultaten kijkt, dan waren die best goed."