Tost verwacht in 2023 titelstrijd tussen Verstappen, Leclerc en Russell

Max Verstappen was dit seizoen opvallend machtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel al vrij vroeg in het seizoen en sleepte tevens de constructeurstitel binnen voor zijn team. Franz Tost verwacht dat het volgend jaar een ander verhaal zal zijn.

Verstappen en Red Bull waren dit jaar overduidelijk de beste in de Formule 1. Verstappen schreef dit seizoen vijftien Grands Prix op zijn naam en zijn teamgenoot Sergio Perez won tevens twee races. De concurrentie van Ferrari kon in de openingsfase nog aardig meekomen maar viel daarna ver terug, Mercedes kampte met een flink performancetekort en kon daardoor ook niet meestrijden.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost zag de overheersing van Red Bull vanaf een afstandje. Tost denkt dat het in 2023 anders zal zijn en hij spreekt zich uit bij Speedweek: "Zo'n superioriteit zoals van Max en Red Bull is nogal zeldzaam. Ik verwacht volgend jaar een strijd tussen Max, Charles Leclerc en George Russell. Russell is nu al sterker dan zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. De straf van de FIA zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op Red Bull, ook al heeft het team de beste engineers. Ik weet zeker dat Red Bull weer kan gaan meevechten voor de titel."