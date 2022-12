Ricciardo baalt van 'pijnlijke' budgetcap-straf voor werkgever Red Bull

Daniel Ricciardo keert aankomend seizoen terug bij het team van Red Bull Racing. De Australiër fungeert in 2023 als derde coureur en hij kan haast niet wachten om weer aan de slag te gaan. De Australiër weet echter ook wel dat hij terechtkomt bij een team met een budgetcap-straf, volgens hem is dat pijnlijk.

Red Bull Racing werd eerder dit jaar hard bestraft vanwege een overtreding van de budgetcapregels. In 2021 had de Oostenrijkse renstal de budgetcap met een minimaal bedrag overschreden. De FIA besloot over te gaan tot een straf en men ontving een boete en mag volgend seizoen tien procent minder tijd doorbrengen in de windtunnel.

Ricciardo kijkt uit naar zijn terugkeer bij het team van Red Bull. De Australiër weet echter ook wel dat zijn nieuwe werkgever een straf heeft ontvangen. In de Beyond the Grid-podcast spreekt hij zich erover uit: "Je kan niet ontkennen dat het wel pijn doet. Als je het over de Formule 1 hebt, dan tellen alle kleine beetjes. Elke centimeter telt dus tien procent is best veel. Red Bull verkeert echter wel in een goede positie want ze hebben een goede auto en ze hebben dit jaar genoeg geleerd om ook in 2023 competitief te zijn. Het is dan wel tien procent maar het team zal nog meer motivatie hebben."