McLaren stelt Piastri voor aan personeel

Oscar Piastri debuteert volgend seizoen bij het team van McLaren in de Formule 1. De Australiër wordt de teamgenoot van Lando Norris en hij is bezig aan zijn eerste dagen bij de Britse renstal. Naast een test en een eerste rondje door de fabriek, volgt nu ook een presentatie.

Piastri werd eerder deze week voorgesteld aan zijn nieuwe collega's in het Britse Woking. Op de fabriek werd hij met open armen ontvangen en nam hij alle welkomstboodschappen in ontvangst. Op een podiumpje werd hij aan de werknemers voorgesteld en op de gedeelde foto's is te zien dat hij alle woorden met een grote glimlach in ontvangst neemt.