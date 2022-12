Palou volgend Formule 1-seizoen reservecoureur bij McLaren

Het team van McLaren onthulde gisteren zijn reservecoureur voor het aankomende seizoen. De Britse renstal testte dit seizoen veel rookies en één van hen is vanaf 2023 de officiële derde rijder van de legendarische Britse renstal. Indycar-coureur Alex Palou is namelijk de nieuwe reservecoureur van McLaren.

Palou reed in Austin al de eerste vrije training voor McLaren en testte daarnaast meerdere keren met een verouderde McLaren. De Indycar-kampioen van 2021 maakte dusdanig veel indruk dat McLaren hem heeft gekozen voor de rol als reserverijder. Palou zal in alle weekenden waarin hij zelf niet in actie hoeft te komen in de Indycar, gaan fungeren als derde coureur. McLaren rijdt aankomend seizoen met de coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.