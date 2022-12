AlphaTauri in de verkoop? "Volgens de shareholders zijn daar geen plannen voor"

Het Red Bull-concern heeft momenteel twee teams in de Formule 1: Red Bull Racing én AlphaTauri. Sinds het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz bestaat er twijfel over het voortbestaan van AlphaTauri. Helmut Marko doet die verhalen echter af als onzin en hij gaat ervanuit dat het juniorenteam nog wel eventjes zal blijven bestaan.

AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, is de opleidingsploeg van Red Bull waar de talenten moeten rijpen voor het echte werk. In de afgelopen jaren in de talentenstroom echter aardig opgedroogd en was Alexander Albon de laatste die de, onsuccesvolle, overstap maakte. Aankomend seizoen rijden Yuki Tsunoda en voormalig Mercedes-talent Nyck de Vries voor AlphaTauri.

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is er echter niets waar van de verhalen over een mogelijke verkoop van AlphaTauri. De uitgesproken Oostenrijker is er duidelijk over in gesprek met Speedweek: "Er bestaat een commitment van allebei de shareholders. Vanuit een marketing-oogpunt is de Formule 1 het sterkste instrument, daar bestaat geen enkele twijfel over. Volgens de shareholders bestaan er geen plannen over een verkoop van AlphaTauri. Ze willen doorgaan met het juniorenteam dat Didi heeft opgezet."