Hill waarschuwt Verstappen: "Niet iedereen is dol op je"

Max Verstappen kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel en maakte een zeer sterke indruk. Volgens Damon Hill is echter niet iedereen fan van de Nederlander en moet hij daar volgens de Brit wel rekening mee houden.

Verstappen begon met twee uitvalbeurten aan het seizoen maar daarna zette hij de weg omhoog in. De Nederlandse coureur won Grand Prix na Grand Prix en sloot het seizoen af met de meeste WK-punten ooit. Tevens won Verstappen vijftien Grands Prix en verbrak hij daarmee het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill zag Verstappen schitteren. De Britse oud-coureur en huidig analist waarschuwt Verstappen in de F1 Nation Podcast voor de keerzijde van de medaille: "Niet iedereen is dol op een winnaar. Je hebt het idee dat je je in een mooie plek bevindt als je wint. Er is echter ook dat ene andere ding, in deze business proberen andere teams je naar beneden te halen. Je wordt een doelwit en je vindt het verbijsterend dat niet iedereen een feestje viert als je het goed doet. Dat is de keerzijde van je succes."