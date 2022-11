Video: Bottas geniet van Finse sneeuw

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in een winterstop. De heren coureurs mogen vakantie vieren en ze vullen dat allemaal anders in. Max Verstappen zit niet stil en neemt bijvoorbeeld mee aan simraces, Valtteri Bottas vult zijn vakantie anders in en hij geniet vooral van de sneeuw in zijn thuisland.

Bottas reisde af naar zijn thuisland Finland om te genieten van zijn vrije dagen. Samen met zijn vriendin ging hij op pad en de beelden deelde hij op de sociale kanalen. Bottas laat zien hoe hij rondrijdt met zijn, gesponsorde, Alfa Romeo, hoe hij pizza's bakt en hoe hij de lange latten aantrekt voor een avontuur in de sneeuw.