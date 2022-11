Verstappen neemt plaats op MotoGP-motor

Niet alleen de Formule 1-teams van Red Bull Racing en AlphaTauri waren afgelopen weekend aanwezig bij de Honda Thanks Day, ook andere Honda-iconen lieten hun gezicht zien. Ook MotoGP-coureur Marc Marquez was aanwezig en dat trok tevens de aandacht van Red Bull-coureur Max Verstappen.

Verstappen en zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez waren bovengemiddeld geïnteresseerd in het materiaal van de MotoGP. Verstappen ging het gesprek aan met Marquez en de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 nam zelfs plaats op de motorfiets van de Spanjaard. Verstappen is niet de enige Formule 1-coureur met interesse voor motoren, Lewis Hamilton testte in het verleden al eens een MotoGP-voertuig.